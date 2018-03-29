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Hazro'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 6 askerin yaralandığı roketatarlı saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 6 askerin yaralandığı roketatarlı saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında kırsal arazide arama çalışması başlatan güvenlik güçleri, roketatarlı saldırıyı düzenleyen 3 PKK terör örgütü mensubu ile temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada saldırıya katılan teröristlerden 1'inin ölü olarak ele geçirildi öğrenildi. Saldırıya karışan 2 teröristen yakalanması için operasyonların aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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