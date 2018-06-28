HABER

HDP adayının yakını, PKK'ya katılmak için hazırlık yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen yakını A.O.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine polis tarafından yapılan baskında, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen yakını A.O. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM), PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın evine, TEM ve Özel Harekât ekiplerince şafak baskını yapıldı. Baskında, kısa süre önce Kayseri'ye gelerek Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun, terör örgütünün kırsal yapılanmasına gitmek üzere hazırlık yaptığı belirlendi. Pasaport çıkarttığı ve bugün Kayseri'den otobüsle Ağrı'ya, buradan da İran üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katılmayı planladığı tespit edilen A.O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.O.'nun sorgusuna başlandı.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Seyyar satıcı, zabıtayı bıçakla yaraladıSeyyar satıcı, zabıtayı bıçakla yaraladı
Otomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulunduOtomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Defne Samyeli itirafı

Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Defne Samyeli itirafı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.