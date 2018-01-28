HDP Denizli İl Başkanı gözaltına alındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - HDP Denizli İl Başkanı Sıddık Eker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Denizli İl Başkanı Eker'i dün akşam evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Eker'in evinde arama yapan ekipler, incelenmek üzere bazı dokümanlara el koydu. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Sıddık Eker'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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