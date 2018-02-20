HDP eski ilçe eş başkanı tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde gözaltına alınan HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak ve örgüte yardım toplamak' iddiasıyla HDP'nin eski ilçe eş başkanı Yıldız Kayalar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi.
Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Bedelini ağır öderler
Abdullah Ağar: Tuzak kokan fotoğraflar
Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz
Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!
85 yaşındaki adamın çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum