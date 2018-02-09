HABER

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Muş 2.

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

HDP Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince oy birliği ile onandı.
Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın Muş’ta 12 Eylül 2005 tarihinde ‘katliam ve savaş’ konulu basın açıklamasında , ’O saraydaki padişah bozuntusu! al paraleli vur üçgene, öteki berisine hepsinin başına Tayyip Erdoğan’ı koy, hepiniz yargılanacaksınız. Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller’den daha temiz değildir. Alçak politika, alçak kişiliklerini kaybetmiş kişiler, insanlıklarını kaybetmiş kişilikler’ şeklindeki açıklamaları üzerine Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret etmek’ gerekçesiyle Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5237 Sayılı TCK’nın 299 maddesi kapsamında 1 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Yıldırım’ın dava dosyasını inceleyen Erzurum Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’nin verdiği kararında, ’Küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık, şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle ceza yaptırımlarına bağlanmaktadır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanına hakaret suçları da TCK’nın 299. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır. Kaba sövme hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilmemelidir.‘ görüşlerine yer verdi.
Erzurum İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle dava dosyasının istinaf itirazının reddine, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 2 ay hapis cezasını oy birliği ile onamasına karar verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

3 polis aracına çarptı sözleriyle çıldırttı!

3 polis aracına çarptı sözleriyle çıldırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.