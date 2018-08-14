HDP İstanbul İl eski Başkanı, Edirne'de gözaltına alındı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen HDP İstanbul İl eski Başkanı Mehmet Şamil A. ile 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP İstanbul İl eski Başkanı Mehmet Şamil A., 'göçmen kaçakçılığı'ndan kaydı bulunan Ahmet T. ve yanlarındaki Haydar Y.'nin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundukları otomobil durdurularak, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek, savcılık sorgusuna alındı. Mehmet Şamil A.'nın, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 28 Haziran günü İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.



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