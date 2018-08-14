HABER

HDP İstanbul İl eski Başkanı, Edirne'de gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen HDP İstanbul İl eski Başkanı Mehmet Şamil A.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen HDP İstanbul İl eski Başkanı Mehmet Şamil A. ile 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP İstanbul İl eski Başkanı Mehmet Şamil A., 'göçmen kaçakçılığı'ndan kaydı bulunan Ahmet T. ve yanlarındaki Haydar Y.'nin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundukları otomobil durdurularak, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek, savcılık sorgusuna alındı. Mehmet Şamil A.'nın, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 28 Haziran günü İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Ankara'da 20 kişiyi yaralayan tüfekli saldırgan yakalandıAnkara'da 20 kişiyi yaralayan tüfekli saldırgan yakalandı
Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma bulduKayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.