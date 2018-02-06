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HDP Mersin İl Başkanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Mersin’de, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ’ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin’de, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ’ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahısların askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve kayyum belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Demirtağ’ın Diyarbakır’a giderken Osmaniye’de gözaltına alınıp kente getirildiği öğrenildi.
Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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