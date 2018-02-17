HABER

HDP Mersin İl Başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

Mersin’de terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin’de terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi. HDP İl Başkanı Fatmagül Demirtağ’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı boykot edip örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri, 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümü bahanesiyle de eylem yapacağı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ’ın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.
Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden aralarında HDP İl Başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.