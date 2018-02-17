HABER

HDP Mersin İl Eş Başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 21:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ'ında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ'ında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı boykot ederek törer örgütü yandaşları ile propaganda yaparak kent genelinde eylem düzenlemek isteyen, ayrıca 15 Şubat terörist başının yakalanmasıyla sokak eylemleri yapacak olan 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ekipler, aralarında HDP Mersin İl EŞ Başkanı Fatmagül Demirtağ bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eş Başkan ve 6 kişi tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Diğer Haberler
Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.