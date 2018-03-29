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HDP mitingindeki patlamaya ilişkin olay yerinde keşif yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitingine düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitingine düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, patlamanın meydana geldiği alanda, jandarma ekipleriyle keşif yapılmasına karar verdi.
Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına sanık polislerden 11'i katılmazken, 3'ü hazır bulundu. Duruşmada ifadesi alınan sanık polis memurları A.T. ve H.Y., haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.
Sanık emniyet müdürü D.U., ifadesinde, "Yoklama kaçağı olarak sorgulanan kişinin kaçakçılık ve istihbarat bilgi sisteminden sorgulanıp, sorgulanmadığını bilmeyiz. Şube Mmdür yardımcısı olduğum için bana isim gelmeden sayısal olarak bilgi gelir. Ben denetimle ilgili astım olan büro amirinden bilgi alırım. Bana, olay günü isim olarak herhangi bir bilgi gelmedi" dedi.
OLAY YERİNDE JANDARMA İLE KEŞİF KARARI
Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, 'suçtan doğrudan zarar görme' sıfatı bulunmadığı için Diyarbakır Barosu'nca yapılan katılma talebini reddetti. Mağdur avukatlarının görevsizlik kararı verilerek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ilişkin taleplerini de reddeden heyet, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte patlamanın meydana geldiği alanda keşif yapılmasına karar verdi.

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