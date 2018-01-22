HDP Muğla İl Eş Başkanı'na 'terör propagandası' gözaltısı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia edilen HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş A. ile M.P. gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zeytin Dalı Harekâtı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da yaşayan HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş A. ile birlikte M.P.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekât aleyhine paylaşımda bulunurken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Z.H. adlı bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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