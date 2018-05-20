HDP ve CHP çelenklerini deviren kadın, adli kontrolle serbest

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına bırakılan HDP çelengini parçalayıp, CHP çelengini de devirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatma N. (57), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu'da dün elinde Türk bayrağıyla Fatma N., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini yere atıp, parçaladı. CHP çelengini de deviren Fatma N., savcılık talimatıyla evinde polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, ayağı takılınca çelenklerin devrildiğini öne süren Fatma N., görüntülerin izletilmesinin ardından, "Bir anlık sinirle yaptım" diyerek suçunu itiraf etti.
Geceyi gözaltında geçiren Fatma N., 'mala zarar verme' suçundan sevk edildiği Çorlu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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