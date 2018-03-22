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HDP yöneticilerinin yargılandığı 3’ü tutuklu 18 sanıklı duruşmaya devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Kayseri’de terör örgütü tarafından izne çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Kırşehir’de HDP yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan 3’ü tutuklu 18 sanıklı duruşma Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.Ağır Ceza Mahkemesinde ki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Ö., Ş.L., HDP Kırşehir Başkanı D.R., ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.Mahkeme tanıkların dinlenmesi ile başladı.

Kayseri’de terör örgütü tarafından izne çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Kırşehir’de HDP yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan 3’ü tutuklu 18 sanıklı duruşma Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Ağır Ceza Mahkemesinde ki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Ö., Ş.L., HDP Kırşehir Başkanı D.R., ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme tanıkların dinlenmesi ile başladı. Duruşmaya Kırşehir’de HDP yöneticisi D.R., sebgis yöntemi ile bağlandı.

Müdafi avukatları arama ve el koyma işlemlerinin yasa dışı yapıldığını iddia etti.

Savcının dava hakkındaki mütalaa okumasının ardından mahkeme heyeti mütalaaya karşı süre verdi. HDP Kırşehir İl Başkanı D.R., ise savunmasında,"Terör örgütü suçlamasıyla karşı karşıyayım. Sosyal birisiyim. Şiddete uğradım. HDP kadın partisi, bu nedenle girdim"dedi.

Sanık S.Ö ve Ş.L., ise savunmasında, haklarındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti dijital verilerin iadesine duruşmanın ise Nisan ayına ertelenmesine karar verdi.

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