HDP yöneticilerinin yargılandığı davada 2 tahliye

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman kazandırdıkları gerekçesiyle yargılanan, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu duruşmada 2 kişi tahliye edildi.
5’i tutuklu 23 sanıklı duruşmaya tutuksuz yargılamaları devam eden sanıklar ve avukatları katılırken, 2 kişi ise SEBGİS yöntemiyle bağlandı.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık S.Ö., etkin pişmanlıktan yararlanırken, terör örgütü PKK’ya eleman kazandırmak için Kırşehir’e geldiği öne sürülen M.A.B. ile hiçbir toplantıya katılmadığını iddia etti.
14 aydır cezaevinde olduklarını belirten sanıkların tahliyelerini talep ettikleri duruşmada mahkeme heyeti, H.B. ve F.Ş.K.’nin tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.
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