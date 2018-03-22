HDP'li Ağoğlu, tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmanın ardından 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu, tutuklandı.
HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından dün Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nde düzenlenen nevruz kutlamasında konuşan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu konuşması nedeniyle 5 kişi ise kutlamalar sırasında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. HDP'li Gülsüm Ağoğlu, tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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