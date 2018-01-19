HDP'li Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası nedeniyle partisinin genel merkez binası önünde gözaltına alındı. Baydemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dava nedeniyle, Şırnak İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimatı ile Ankara'da gözaltına alındı. Parti binasından çıkarken gözaltına alınan Baydemir, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Baydemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.