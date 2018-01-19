HABER

HDP'li Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası nedeniyle partisinin genel merkez binası önünde gözaltına alındı. Baydemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlaması ile yargılandığı bir dava nedeniyle, Şırnak İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimatı ile Ankara'da gözaltına alındı. Parti binasından çıkarken gözaltına alınan Baydemir, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Baydemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.