HDP'li Bilgen hakkında soruşturma, Yıldırım hakkında inceleme (2) Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da inceleme başlatıldı.
Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terörist gruplara yönelik cumartesi günü başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek eylem çağrısı yaptı. Bu tweet'teki ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili Yıldırım hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından inceleme başlatttı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Twitter'den tweet atarak yaptığı değerlendirme üzerine yine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden 'Afrin Operasyonu'nu protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldı" bigisine yer verildi.
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