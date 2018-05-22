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HDP'li Bilgen'in dava dosyası, Demirtaş'ın dosyası ile birleştirilebilir

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim olayları öncesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçundan 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yargılanmasına devam edildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim olayları öncesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçundan 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine Bilgen'in dosyasının, Selahattin Demirtaş'ın dosyası ile birleştirilebilmesi için Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden muvafakat istenmesine karar verdi.
Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen HDP Milletvekili Ayhan Bilgen katılmezken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Bilgen'in avukatlarından Atiye Arıkan, "Dosyamız ile Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/189 esas sayılı dava dosyası ile arasında hukuki fiili irtibat bulunmaktadır. Bu nedenle bu davanın Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/189 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, HDP Genel Başkanlığı'na, 6-8 Ekim olayları öncesi yapılan ve tweet atılmasına karar verildiği iddia edilen MYK toplantının tutanaklarının gönderilmesi konusunda yazılan müzekkerenin sorulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne, dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceği hususunun sorulmasına, muvafakat edilmesi durumunda dosyaların birleştirilmesine karar verdi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat vermesi durumunda, Ayhan Bilgen'in dosyası, HDP eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dosyası ile birleştirilecek.

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