HDP'li Encü, Uludere'deki kaymakama linç girişimi davasında ifade verdi

Uludere ilçesinin Irak sınırında, 28 Aralık 2011'de düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünün ardından, 31 Aralık 2011'de köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasıyla ilgili davaya devam edildi. Aralarında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün de bulunduğu hepsi tutuksuz 31 kişi hakkında, 'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan ve güvenlik gerekçesiyle Şırnak'tan Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan davanın son duruşmasına, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan Ferhat Encü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada ifadesi alınan Encü, şunları söyledi:

"Kimlerin sorumlu olduğu tarafımızca bilinmektedir. Ancak, sorumlular yargılanmış değillerdir. Yargılanmadıkları gibi dosya kapatılmış, iç hukuk yolları tüketilmiş, hem yargı hem siyasi makamlar tarafından 'kaza oldu', 'kasıt yok' denilerek üzeri kapatılmaya çalışılmıştır. Üzeri örtülmeye çalışılmıştır."

SEGBİS ile savunma yapmasının yargılamanın yüz yüzelik ilkesini ihlal ettiğini ileri süren Ferhat Encü, "Heyet huzurunda ifade vermek istiyorum. O mahkeme salonunda bulunmakta ısrar ediyorum. Tüm davalar sonuçlanırken dahi SEGBİS üzerinden görüldü. Bu yüz yüzelik ilkesinin ihlali demektir. Bu benim açımdan tarihi bir davadır, basite alınacak bir dava değildir. 6 yıldır ne yaşanmış ise bu dava ile irtibatlıdır. Riskleri biliyorum ve bunları kabul ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, sanık Ferhat Encü'nün mahkeme huzurunda savunma yapma talebinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu sanık Encü'nün talebini 694 sayılı KHK ile değişikliği gerekçe göstererek reddetti. Ferhat Encü'nün bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, savunması alınmayan 9 sanık hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.