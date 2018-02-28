HDP’li Konca serbest bırakıldı

Batman’da önceki gece gözaltına alınan ve milletvekilliği düşürülen HDP’li Besime Konca serbest bırakıldı.

İstanbul ve Ankara’da hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan ve milletvekilliği, "terör örgütü propagandası" suçundan kesinleşen 2,5 yıl cezası nedeniyle 3 Ekim 2017’de düşürülen HDP’li Besime Konca, önceki gece Batman’da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Konca, ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEBGİS aracılığıyla ifade veren Konca, serbest bırakıldı.