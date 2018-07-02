HDP'li Leyla Güven tutukluyken hakkında yakalama kararı çıkarılmış

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce tahliye kararına rağmen savcılığın itirazı ile bir üst mahkeme tarafından tutuklanan Leyla Güven'in cezaevindeyken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, bugün itiraz üzerine yeniden tutukluluğuna karar verilen Güven için bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Cezaevindeyken HDP'den Hakkari milletvekili seçilen ve 3 gün önce yargılandığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye kararına rağmen savcının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz ile cezaevinden çıkmadan tutukluluğun devamına karar verilen Leyla Güven için mahkemenin kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, yargılandığı mahkemenin tahliye kararı verdiği Güven için savcının yaptığı itiraz üzerine aldığı kararda, Güven hakkındaki tahliye kararının kaldırılması ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını istediği ortaya çıktı. Güven, cezaevinde iken verilen kararda şöyle denildi:

"Cumhuriyet savcısının itirazının kabulüne, sanık Leyla Güven hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, yakalandığında, yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde mahkememizde hazır edilmesine, bu süre içerisinde hazır edilemeyecekse yakalandığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öncelikle 20.09.2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nin kullanılması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca (SEGBİS) vasıtası ile mahkememiz ile bağlantı sağlanmasına, yakalama yapıldığı yerde SEGBİS yoksa aynı süre içinde bu sistemin bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu en yakın yer Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek, mahkememiz ile bağlantı sağlanmasına, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucu Cumhuriyet savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak oybirliğiyle karar verildi."

HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin tahliye edilmesi ve ardından yapılan itiraza göre işlem yapılması gerektiğini belirtilerek, "Bu işlemlerin hiçbiri yapılmadı. Tahliye kararına rağmen cezaevinden bırakılmadı. Sonra üst mahkeme 5 dakikada 5 klasörlük dosyayı nasıl okudu ise yeniden tutuklama kararı verdi. Cezaevinden SEGBİS odasına bağlandı. Cuma günü birkaç avukat cezaevinde olmamıza rağmen bize haber verilmedi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün itirazda bulunduk" dedi.



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