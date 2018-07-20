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HDP'li Uca ve Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü mensubu Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlattı.

BATMAN, (DHA) - BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü mensubu Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlattı.
HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında, Hakkari'de, 8 Temmuz günü etkisiz hale getirilen 'Simko Kerboran' kod PKK terör örgütü mensubu Devran Baysal'ın Batman'da düzenlenen cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu kapsadığı öğrenildi.

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