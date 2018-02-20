HDP'li yöneticiler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. tutuklandı.