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HDP'li Zeydan'ın 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütüne yardım etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın cezası onandı.

HDP'li Zeydan'ın 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütüne yardım etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın cezası onandı. Kesinleşen kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunması halinde Abdullah Zeydan'ın milletvekilliğinin düşürüleceği öğrenildi.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14 Temmuz 2017 günü, 'terör örgütüne yardım etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan'ın avukatlarının başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Zeydan'ın yeniden yargılaması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Yargılama sırasında Edirne'den Diyarbakır'a getirilip ifadesi alınan Abdullah Zeydan, 'suçu ve suçluyu övme' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından beraat ederken, 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan 5 yıl ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere, toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık avukatı Mahsuni Karaman'ın hapis cezası verilmesine, Cumhuriyet savcısının ise bazı suçlardan beraat kararı verilmesine itirazı üzerine dosyayı yeniden inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, her iki tarafın da istinaf taleplerini reddetti. Zeydan'a 2 suçtan verilen hapis cezasını kesin olarak onayan İstinaf Mahkemesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. İki suçtan ayrı ayrı verilen hapis cezaları 5 yıldan fazla olmadığı için dosyanın Yargıtay'a gönderilmeyeceği ve kararın kesinleştiği öğrenildi.
İSTİNAF MAHKEMESİ: KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK
İstinaf Mahkemesi kararında; yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ifade edildi. Kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldığından istinaf başvurularının esastan reddine karar veren mahkeme, Zeydan'a ceza verilen eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığını vurguladı.
İstinaf Mahkemesi, sanık hakkında verilen sonuç ceza miktarı, mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi ile tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ilişkin talebin de reddine karar verdi.
KARAR MECLİS'TE OKUNURSA MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞECEK
Kararla birlikte HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ayrı ayrı verilen cezaların 5 yıl ve daha az olması ve Yargıtay temyiz yolu kapalı olması nedeniyle kesinleşti. Cezanın kesinleşmesine ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda okunması halinde Zeydan’ın milletvekilliğinin düşürüleceği öğrenildi.

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