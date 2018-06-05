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HDP'liler ile karşıt görüşlü grup kavga etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

BOLU'da, HDP ile karşıt görüşlü bir grup, caddede tekme tokat birbirine girdi.

HDP'liler ile karşıt görüşlü grup kavga etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, HDP ile karşıt görüşlü bir grup, caddede tekme tokat birbirine girdi. Kavga eden taraflar polisin müdahalesiyle ayrıldı.
Dün gece, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan parti binasının önüne parti bayrakları asıldı. Parti bayraklarını indiren bir grup, ateşe verdi. Bugün akşam saatlerinde HDP üyeleri ile karşıt görüşlü bir grup caddede karşı karşıya geldi. İki grup birbirlerine tekme tokat girdi. Caddede bulunan polisler hemen olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Polis caddede önlemlerini arttırdı.

FOTOĞRAFLI

HDP'liler ile karşıt görüşlü grup kavga etti

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