HABER

HDP'nin milletvekili adayı, PKK'dan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yaşayan Mardinli iş insanı ve HDP'den milletvekili adayı olan Osman Demirci, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

HDP'nin milletvekili adayı, PKK'dan tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te yaşayan Mardinli iş insanı ve HDP'den milletvekili adayı olan Osman Demirci, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
7 Haziran 2015 seçimlerinde Gaziantep'te HDP milletvekili adayı olan ve daha önce Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) başkanlığı da yapan Osman Demirci, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattıAK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.