HDP'nin milletvekili adayı, PKK'dan tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te yaşayan Mardinli iş insanı ve HDP'den milletvekili adayı olan Osman Demirci, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
7 Haziran 2015 seçimlerinde Gaziantep'te HDP milletvekili adayı olan ve daha önce Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) başkanlığı da yapan Osman Demirci, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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