HDP'nin tutuklu eski vekiline 10 ay hapis cezası

İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde hendek-barikat operasyonları sarısında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP'nin başka bir suçtan tutuklu eski milletvekili Ferhat Encü, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'nin başka bir davadan aldığı ceza nedeniyle vekilliği düşen Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encü'nün Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İdil ilçesinde, 2016 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları sarısında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği öne sürülen Encü, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Encü'ye, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezayı para cezasına çevirdi.
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