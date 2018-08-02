HDP'nin vekil adayı 'terör propagandası'ndan tutuklandı

BİNGÖL, (DHA)- HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde Bingöl milletvekili adayı olan İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Şube Başkanı Nihat Aksoy, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Bingöl'den HDP'nin milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen İHD eski Şube Başkanı Nihat Aksoy, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bingöl'de bugün adliyeye çakırılan Aksoy, Fransa'nın Paris kentinde öldürülen terör örgütü PKK kurucularından Sakine Cansız'ın mezarı başında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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