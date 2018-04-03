HABER

"Hediye kazandınız" mesajına inandı, paketten telefon yerine su çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cep telefonuna “hediye kazandınız” mesajı gelen vatandaşın, 100 lira vererek teslim aldığı kargo paketinden su ve cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıktı.Süleymaniye Mahallesi’nde ikamet eden Metin Üçkardeş, cep telefonuna gelen “Tebrikler, ücretsiz kazandığın akıllı cep telefonunu almak için acil ara” mesajı ile kendisini şanslı hissetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cep telefonuna “hediye kazandınız” mesajı gelen vatandaşın, 100 lira vererek teslim aldığı kargo paketinden su ve cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıktı.
Süleymaniye Mahallesi’nde ikamet eden Metin Üçkardeş, cep telefonuna gelen “Tebrikler, ücretsiz kazandığın akıllı cep telefonunu almak için acil ara” mesajı ile kendisini şanslı hissetti. PTT kargo ile gelecek hediyesini büyük bir sabırsızlık içerisine bekleyen Üçkardeş, paketi teslim aldıktan sonra dolandırıldığını anladı. Kargo bedeli olan 100 lirayı ödedikten sonra paketi açan Metin Üçkardeş, kutunun içerisinden bir şişe su ve cinsel güç arttırıcı ilaçlar çıkınca şoke oldu.
Kendisine son model bir cep telefonu ile bitkisel set geldiğini sanan Metin Üçkardeş, “Bu mesaj telefonuma defalarca geldi. Artık dayanamayıp merak ettim. Gelen mesajda Galaxyy J7 ve bitkisel set hediye kazandığım yazıyordu. Mesajda aramamı istedikleri numarayı hemen aradım. Karşıma ilk önce ’kalite standartları gereği konuşmalarımız kayıt altına alınacaktır’ diye sesli mesaj çıktı. Daha sonra telefonda karşıma bir kadın çıktı. Bana ‘hediye kazandınız’ diye bir mesaj geldi dedim. ’Tamam beyefendi, sizi biz aradık’ dedi. Daha sonra bana kargo geldi. Ben kargoyu 100 lira ödeyerek teslim aldım. Kargoyu açınca içinden bir şişe su ve ilaçlar çıktı” dedi.
Kargo paketini açtığı için iade almadılar
Dolandırıldığını anladıktan sonra kargoyu iade etmek için gittiğini anlatan Üçkardeş, “Ben bunları iade etmek istiyorum, çünkü aldatıldım dedim. Ancak PTT yetkilileri paketi açtığım için iade alamayacaklarını söylediler. Ben mağdur oldum. Kimse mağdur edilmesin. Benim gibi vatandaşlar cezbedici mesajlara inanmasın” şeklinde konuştu.

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepkiÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.