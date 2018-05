Helin Palandöken'in öldürülmesi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi(GENİŞ)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürdüğü iki arkadaşını yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i olay araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklu sanık Yetgin'in Helin Palandöken'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iki kişiyi yaralama, iki kişiyi de silahla tehdit suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen ikinci duruşmada tutuklu sanık Mustafa Yetgin, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan mağdur müştekiler Deniz Morsümbül, Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken ve avukatları hazır bulundu.

Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken'in Avukatı Şilan Palandöken, sanık Mustafa Yetgin'in tasarlayarak çocuğu öldürmek suçundan en ağır ceza ile cezalandırılmasını, olaya iştirak eden Halis Can Dağarslan'ın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Katılanlar vekili Ferhat Teymur da tutuksuz sanık Dağarslan'ın tutuklanmasını talep etti.

Söz alan Mustafa Yetgin, olayın planlı gerçekleşmediğini söyledi.Mahkeme, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan'ın tutuklama talebinin reddine karar verdi.