Hem dolandırdılar hem kaydettiler

-2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin Beyoğlu'nda çağrı merkezi kurduklarını belirledi. OLMAYAN 750 LİRA İÇİN HESAPLARI BÖYLE BOŞALTILIYOR 8 ay boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak yaptığı aramalarda 'Kredi masrafınız olarak bankamızda kalan 750 lira bakiyeniz bulunmakta, bunu geri ödemek için sizi arıyoruz' diyerek vatandaşları ikna ettiklerini belirledi. Cep telefonlarına gelen şifreyi alan şebeke üyeleri internet bankacılığı hesabına giriş yaparak hesapları boşaltıyordu. 4 İLÇEDE OPERASYON Yapılan tespitlerin ardından Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'de şüphelilerin araçları, ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, Yusuf V., Alican A., Ezgi Ü., Yasemin T., Ayşegül S. ve Cansu Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 13 cep telefonu, not defteri, ajanda, fatura ve sözleşme ele geçirildi. 5 ŞÜPHELİ TUTUKLU, HAMİLE KADIN İSE ADLİ KONTROLLE SERBEST Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Cansu Ö.'nün ise hamile olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 10 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ BULUNDU, DOLANDIRMA ANINI KAYDETMİŞ Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri'nin ele geçirdiği bilgisayarlarda yaptığı ilk incelemeye göre 10 bin kişinin kimlik ve banka bilgileri bulundu. 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanma anı polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri bir şüphelinin ise dolandırıcılık anınından bir kısmını kaydettiği videoya ulaştı.

