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Hem suçlu hem güçlüler

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

İzmit tramvay yoluna aracını park eden sürücü ile arkadaşı, ceza kesmek için aracın fotoğrafını çeken zabıta memurunu fotoğrafı silmediği için dövüp burnunu kırdı. Darp raporu alan zabıta memuru Murat Fidan, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

Olay, İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Otogar yönünden gelen tramvay, Fevziye durağına doğru ilerlerken yola park edilen bir araç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Murat Fidan, ceza kesmek için tramvay yolundaki aracın fotoğraflarını çekti. Yaklaşık 2 dakika sonra hafif ticari araç sahibi yoldan aracını çekince tramvay yoluna devam etti. Bu arada araç sahibi Tunç Ş. ve yanındaki arkadaşı zabıta memurunun çektiği fotoğrafı silmelerini istedi. Tunç Ş ve arkadaşı, fotoğrafı silmeyeceğini söylemesi üzerine zabıta memuru Murat Fidan’ı dövdü. Esnaf ve vatandaşlar araya girerek zabıta memuruna saldıranları güçlükle durdurdu. Burnu kırılan zabıta memuru, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Zabıta memuru Murat Fidan’a 7 günlük rapor verildi.

Zabıta memuru Murat Fidan, "Şahabettin Bilgisu Caddesi, tramvay yolu üzerinde park eden araçları uyarmak ve ceza yazmakla görevliyim. Tramvay yoluna park etmiş bir araç sürücüsü, tramvayın geçişini engellediğinden dolayı görev icabı fotoğraf çektim. O sırada tramvay geçemediği için korna çalıyordu. Orada fotoğrafı çektikten 1-2 dakika sonra araç sürücüsü yanında başka bir kişiyle birlikte geldi. Aracını oradan aldı ve tramvayın geçişi sağlandı. Aracı tramvay yolunun yan tarafında koyduktan sonra araçtan indiler. Benden fotoğrafı silmemi istediler. Ben de park yasağını ihlal ederek tramvayı durdurduklarını, bu yüzden fotoğrafı silemeyeceğimi söyledim. Bir anda parladılar. Hakaret ve küfür ederek üzerime geldiler. İttiler beni. Zabıta arkadaşlarımız geldi. O sırada kendi araçlarından tekrar inerek saldırdılar. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dayak izmit tramvay zabıta memuru

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
her taraf sırtlan sürüsü doldu .ver mehteri.
Mehterciler cezaları azalttılar.Ülke bu hale geldi.Hem isyan eder hemde akp yi alkışlarlar.Evet bu ülke kötü yönetiliyor.Suçlu yunanistan zaten.
ORTALIK BÖYLE KABADAYILARLA DOLDU ... NEDEN .... CEZASIZ KALIYORDA ONDAN ...
HASTANE MASRFALARINI DEVLETTEN ALACAGI 7 GUNLUIK MAASI VE GEREKEN CEZAYI YAZSINLAR BU MAGANDAYA
Nedir bu zabıta memurlarının çektiği verin polis gibi yetkiyi tutuklasınlar yada silah versinler.Amiri dôvüyor vatandaşı vuruyor ne la bu
@yigidinharci_2017 silah verin polis yetkisi verin dediğiniz o zapıtalar ekmek parası için el arabasında ekmeği kazananlkarında ekmeğini elinden alıyor. evet sizde silah verin anasını bellesinler ortalığın.
@poetshadow sen o seyyar satıcılardan aldığın bir gıda ürününden zehirlendiğinde de yasal haklarını ararsın ama bulamazsın neden ? ne fiş ne fatura ne sağlık denetlemesi ne işyeri üretim denetlemesi sen veya çocuğun zehirlenince de zabıta zabıta gezersin :)
Türkiye şartlarında zabıta görevden alınır...
be kardeşim..adam gelmiş sil demiş, sileydinde kurtulaydın..sen bilyonmu bu ülkedeki insanların cahil ve öfke problemi olduğunu..arkadaşım sende de hata var..tamam iki tane şehir magandası kendini bilmez..fakat böyle durumlarda otoriteyi değil mantığını kullan.. ????
Açık açık kural ihlali yapıpta,birde kuralları uygulayanları darp edenler bu cesareti nereden alıyor acaba.vaaah türkiyem vaahhhhhh!
millete bak ya babasının çiftliği sanki bir de tramvay yolu yuh ya cahillerrrr
aynı arabanın beyazının yanlış parktan dolayı bende fotosunu çektim, hemen 3 tane keko çıkıp üzerime yürüdüler, saldırmaya çalıştılar yok dedim çekmedim dedim zor kurtuldum polisi aradım 17 dk sonra açtı. verdim adresi gelen giden olmadı
HER ZABITA DEGILDE KENDINI PADİŞAH ZANNEDEN SULTAN ZANNEDEN KENDINI ACIKCA BIR BOK ZANNEDEN ZABITALARA DAYAK ATMAK NEZAKETINDE BULANAN KARDESLERIMIZIN SIMDIDEN ELLERINE SAGLIK DIYORUM . BU KARDESIMIZIN BASINA GELENI HUKUMETIMIZ GIBI ŞİDDETLE KINIYORUM HEMDE ÇOKKKKKKKKKKKKK
@dagdeviren66 kendini birşey zannetmek hüküm vermek demektir. Sen kendini hakim savcı zannettigin açık ki hüküm vermişsin.geecekten bu olaydaki şahıs ve senin gibilerin nerede yetiştiğini çok merak ediyorum.
Siz halen çözemediniz galiba bu ülkede hep suçlular güçlüdür.şaşıracak bisey yok.tamda yaşanacak ülke
burda herkes zabıtayı döveni eleştirmiş bilip bilmeden,kimse kimsenin burnunu durup dururken kırmaz,belliki adam oranın yabancısı plaka 06 nereden bilsin orada bir tranvay yolu olduğunu,ama bizim zabıtamız arkadaşı bilgilendirip uyaracağına hemen 16 mp camerasına sarılıp fotoğraf çekmeye kalkıyor.o yüzden yorum yapmadan biraz düşünün
hemen koşa koşa gidip ceza kesip vatandaşı cinlendirene kadar bi uyarı yapsan .yoooo illa ceza kesecek küfrü yiyecek.türkiyede çark böyle işliyor.
@blade_558 o okuz vatandaslarda Tranvayin ortasina koymasa... Kimsenin kimseyi bekletme hakki yok.
@blade_558 tranvaydan bahsediyoruz taksidolmuş değişki sol sapıp cıksın yuh artık savunduğunuz şeye bakın
ben kanuna kanun demem kanun kanun olmayınca... nasıl olmalı ?:::: bu hamoları bir daha asla ve hayatları boyunca kimseye öte git demeyecek hale getirmek.ve onları takibe almak.
chp li belediyelerde sıradan olaylar
@ayrla25 izmit kocaeli akp nin kardeş...
Bu mahluklar ( mahluk diyorum, insan olamazlar, hayvan desem hayvanlardan atıp olacak) her geçen gün çoğalıyorlar. Sanırım hukuk sistemimiz bunların çoğalmasına zemin hazırlıyor.
MAALESEF KOCAELİ BÖLGESİNDE BU TİP İKİ AYAKLI AY....LARDAN ÇOK VAR. EN SEVDİKLERİ ŞEYDE KURALLARI İHLAL ETMEK, YALANDAN ÖFKELENMEK VE SİLAH TAŞIMAK...
bu comarlari devlet korudugu icin daha coook duyariz bu tur haberleri. kendi secmenleri sonucta
HEM SUCLU HEM MAGANDA AYIYA BAK AYIYA SAGLAM CEZA YAZSINLAR
dikkat edin bu tür zeka özürlü insanlar çoklu ailelerin bireyleri oluyor...çünki ilgisiz büyüyorlar ,aslında dışardan bakıyorsunuz aynı insan ,hastalansa baytara değil bildiğimiz doktora gidecek,ama güncel hayatta davranışlarına bakın,böyle neticeler görürsünüz ki...aslında maymunlarda bile yapılan deneylerde görülmüştür ki bunlardan daha toplumcular.annelere önemli iş düşüyor...
EĞİTİMSİZLER PİSLİKLER BU SERSERİLERİ NİYE AFİŞE ETMİYORSUN MY NET HERKES PİSLİK GÖRSÜN
Bir şey olmaz,nerde kaldı bu Mehter?
tutuksuz yargılanmak üzere serbest, mahkemede göstermiş olduğu tutumdan ötürü indirim kravat takma indirimi takım elbie giyme indirimi derken 5 ay hapis cezası alır bu paraya cevrilir bir daha sç işlemeyeceğine kanaat getirilir paraya cevrilir. 3500 tl oda 5 yıl içerisinde başka bir vukuat işlemessee alınmaz. 35 tl yargılama gidri ve 40 tl mahkeme masrafı .75 tl hazineye ödemek özere borçlanır . aylarcada bu borcu ödemek içim maliye veraset harçlara gider gelir e -devletten takip edin ödeyin derler. bu durumda herkes mafyavari olur
Canım Ülkem de Bu ÇİRKİN KALPLİ KÖTÜ İNSANLARLA Bir Arada Yaşamak Her Geçen Gün ZORLAŞIYOR.! Diğer Bir Deyişle ; ADALETİN HAKİM OLDUĞU Yerde KÖTÜLÜKLERE Yer Yoktur,OLMADIĞI Yerde de Her Gün Acı Örnekler Yaşanabilinir,Maalesef.! ALLAH'tan Niyazım,Hiçbir Kulvarda GÜZEL KALPLİ İYİ İNSANLARIN Karşısına ÇİRKİN KALPLİ KÖTÜ İNSANLARI Çıkartmasın,KÖTÜLERLE Karşılaştırmasın,İNŞALLAH.!!!
@suleymanac maalesef bu tür insanlara karşı tek yapabildiğimiz "Allah onları karşımıza çıkarmasın" diye dua etmek
İdam cezası çıkacaktı ama yine birşey yok. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bile getirin önüme imzalayayım dedi. Bari bu yasama yılı idam cezası çıksın. Diğer cezalar da iki misli arttırılsın. Türk Ceza Kanununun tekrar elden geçirilmesi gerekiyor. Meclisteki sayın milletvekillerimizden de bunu bekliyoruz.
Devletin temeli olan ANAYASAYA uymamayı marifet sayan birilerini devletin en tepesine getir. Olmadı madem anayasaya uymuyor bari anayasayı ona uyduralım diyen YARDAKÇILARı adam yerine koy. 20 yıla yakın bir süredir yandaş olduğu için KURTLAR VADİSİ gibi bir diziye dokunma onlarca KURTLAR VADİSİ kuşağı yetiştir. Sonra adalet hukuk insanlık bekle. Çoookk bekleriz. konya ovasında yolcu vapuru beklesek daha OLABİLİR. Bu insan topluluğunun olduğu ortama İNSANLIK, ADALET, HUKUK, DEMOKRASİ, GERÇEK MÜSLÜMANLIK gelmez. GELMEZ. Kendiliğinden gelmez BİZ İNSANLARIN eliyle gayretiyle gelir. Ama yapı YOK.
yahu niye uğaşıyorsunuz anlamıyorum tranvay sürücü ne yetki verin araça çarpsın hatta ileri gitsin tranvaya verilen zararıda araç sahibine ceza olarak kesilsin yapacaksin 2-3 tane böyle olay bak birdaha yaparmı insan görünümlü hayvanat bahçesi kaçkını
Bu gibilerini Tımarhaneye kapatacaksınız .Bende yapsam benide kapatın....
zabıtaysa az yapmış bile,elinde fotoğraf makinasın erol atar gibi geziyorlar havalar 1500 kalk burdan git burdan insanlara köpek muamelesi yapıyorlar.birkaç tanesini böyle döveceksin bak bakayım bir daha nasıl davranıyorlar
insanların hukuk sistemine güveni yok. avrupada adam ceza yazan memura diklensin darp etsin hayatını kaydırırlar hapislerde süründürürler. suç besbelli, keyfilik yok.
Suç vatmanda vur geçir perte çıkart aracı. Demir yolu önceliklidir.
ülkede adalet güvenlik nerede bilen var mı acaba?
herkes özgürr
burası türkiye dayaklık adam çok o yüzden en azından iki yumruk sallamayı biliceksin nolur enazından burnun kırılmaz zarar görmezsin ama zararda verirsin bakarsan yumruğuda dayağıda yersin polis kanun manun hikaye gidip dünya boks şampiyonu olmaya gerek yok kendini korumak için
zabıtayı dövmek sevaptır. sıkıntı yok
En az 45 yıl vermeliler.
insanlar artık polisten korkmuyor her is adliyeye gitmezdi mu magandalara anlayacakları dilden bir ceza verirdi iş biterdi
mimlendi o araç sahibi.işi zor artık
5sene ,geçmiş olsun
Bu davanın ve bu tür olayların sonucunu iyi takip etmek gerek eğer tutuksuz salarsalar buna ve bu olaya benzer davlarda karar veren hakimlerede yaptırım uygulanmalı.....
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