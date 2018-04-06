Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan olayda, iddiaya göre, hastanede iğne ucu gibi tıbbi atıkların biriktirildiği kutuya ampul ve cam atık da atıldı. Bunun üzerine Dr. N.Ç., öğrenci stajyerden kutudaki tıbbi malzeme dışındaki atıkları toplamasını istedi. Tıbbi malzemelerin toplanırken stajyerin eline batabileceği düşüncesiyle, aralarında hemşire N.P.’nin de bulunduğu çalışanlar tarafından tutanak tutuldu ve durum başhekime bildirildi. Olayın büyümemesi için Dr. N.Ç. ve hemşire N.P.’nin görev yeri değiştirildi.
Yaşananların ardından hemşire N.P. ile ameliyathane sorumlusu Dr. C.Y.’yi birlikte gören Dr. N.Ç., kendisi hakkında görüşüldüğü düşüncesiyle N.P.’ye çıkıştı.
Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre Dr. N.Ç., “Benim hakkımda konuşuyorsun. Senin tedaviye ihtiyacın var. Eziksin, geri zekâlısın, doktor olmadığın için egolosun” diye bağırdı. Yaşadıkları üzerine tutanak tutturan hemşire N.P. de suç duyurusunda bulundu.
Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi, hemşire N.P.’yi haklı bularak Dr. N.Ç.’nin yasal faiziyle birlikte 5 bin 800 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İran'da düşen Türk jetiyle ilgili flaş gelişme! FDR hafızası bulundu
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum