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Hemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) olduğunu gördü.

Hemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale etti

Atilla ATMACI/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) olduğunu gördü. Gözyaşı döken Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulundu.
Kaza, dün gece Ereğli- Adana yolundaki Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Furkan Aybalı yönetimindeki 42 E 5950 plakalı otomobil, Özdemir Gezer'in kullandığı 2480 R Kıbrıs plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aybalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yardım için 112 acil sağlık ambulansından inen hemşire Gülden Yurter, yaralı sürücünün, kuzeni olduğunu gördü. Ağlamaya başlayan Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulunarak, ambulansa alınmasını sağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan Aybalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale ettiHemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale ettiHemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale ettiHemşire, yaralı kuzenini görünce önce sarıldı sonra müdahale etti

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