Hemşirelerden hemşirelik haftası açıklaması

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

SAĞLIK Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, hemşirelik haftası nedeniyle yaptıkları basın açıklamasıyla, haklarının iyileştirilmesini istedi. Sendika üyeleri 12 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeni ile Beyoğlu Tünel'de toplanarak basın açıklaması yaptı. Yazılı açıklamayı SES Aksaray Şube Sekreteri Emine Atar okudu.

"400 BİN HEMŞİREYE İHTİYAÇ VARKEN AKTİF ÇALIŞAN 130 BİN HEMŞİRE İLE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR"

Sağlık hizmeti sunumundaki artışın son 10 yılda 3 kat arttığı belirtilen açıklamada, "Hemşire sayısının ihtiyaca yanıt verecek düzeyde olmamasının yükü yine fazla çalışma ile hemşirelere yıkılmaktadır. Bugün yaklaşık 400 bin hemşire istihdamına ihtiyaç varken, 2017 yılı verilerine göre aktif çalışan 130 bin hemşire ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Hemşire eksikliği bir an önce kadrolu ve güvenceli istihdamla tamamlanmalıdır" denildi.

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNİN 2 YILA ÇIKARILMASI İSTENDİ

Ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi istenen açıklamada, "Sağlık ve sosyal hizmet sunan bütün kurumlarda çalışanlara 5 yıla 1 yıl fiili hizmet süresi zammımızı istiyoruz. Her iş yerinde 7 gün 24 saat hizmet veren kreş açılmalıdır. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan ücretli doğum izinleri 24 hafta olarak düzenlenmelidir. İş yerinde mobbing uygulamaları ile ilgili tanımlamalar ve yasal düzenlemeler daha net hale getirilmeli ve özellikle sağlık hizmetleri ortamındaki mobbing vakaları ile etkili mücadele edilmelidir" denildi.

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