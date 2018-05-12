HABER

Hemşirelerden hemşirelik haftası açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

SAĞLIK Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, hemşirelik haftası nedeniyle yaptıkları basın açıklamasıyla, haklarının iyileştirilmesini istedi.

Hemşirelerden hemşirelik haftası açıklaması

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)
SAĞLIK Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, hemşirelik haftası nedeniyle yaptıkları basın açıklamasıyla, haklarının iyileştirilmesini istedi. Sendika üyeleri 12 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeni ile Beyoğlu Tünel'de toplanarak basın açıklaması yaptı. Yazılı açıklamayı SES Aksaray Şube Sekreteri Emine Atar okudu.

"400 BİN HEMŞİREYE İHTİYAÇ VARKEN AKTİF ÇALIŞAN 130 BİN HEMŞİRE İLE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR"
Sağlık hizmeti sunumundaki artışın son 10 yılda 3 kat arttığı belirtilen açıklamada, "Hemşire sayısının ihtiyaca yanıt verecek düzeyde olmamasının yükü yine fazla çalışma ile hemşirelere yıkılmaktadır. Bugün yaklaşık 400 bin hemşire istihdamına ihtiyaç varken, 2017 yılı verilerine göre aktif çalışan 130 bin hemşire ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Hemşire eksikliği bir an önce kadrolu ve güvenceli istihdamla tamamlanmalıdır" denildi.

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNİN 2 YILA ÇIKARILMASI İSTENDİ
Ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi istenen açıklamada, "Sağlık ve sosyal hizmet sunan bütün kurumlarda çalışanlara 5 yıla 1 yıl fiili hizmet süresi zammımızı istiyoruz. Her iş yerinde 7 gün 24 saat hizmet veren kreş açılmalıdır. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan ücretli doğum izinleri 24 hafta olarak düzenlenmelidir. İş yerinde mobbing uygulamaları ile ilgili tanımlamalar ve yasal düzenlemeler daha net hale getirilmeli ve özellikle sağlık hizmetleri ortamındaki mobbing vakaları ile etkili mücadele edilmelidir" denildi.

fotoğraflı

Hemşirelerden hemşirelik haftası açıklamasıHemşirelerden hemşirelik haftası açıklamasıHemşirelerden hemşirelik haftası açıklaması

Yeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli olduYeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli oldu
24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın son günOy kullanacaklar dikkat! Yarın son gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.