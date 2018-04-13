Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Cemil Haşılcıoğlu (40), yaralandı.
Kaza bugün saat 15.00 sıralarında, Moralı Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Bir jeotermal enerji santralinde çalışan teknisyen Cemil Haşılcıoğlu'nun kullandığı 09 KT 574 plakalı otomobile, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Haşılcıoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralı Haşılcıoğlu, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Haşılcıoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tren, makinistin jandarmaya ifade vermesinin ardından, seferine devam etti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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