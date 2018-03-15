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Hendek operasyonunda tutuklanan 3 çocuk tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonlar sırasında açılan güvenlik koridorundan çıkarılan ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen değişik oranlardaki hapis cezaları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulurken, 11 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonlar sırasında açılan güvenlik koridorundan çıkarılan ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen değişik oranlardaki hapis cezaları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulurken, 11 çocuğun yeniden yargılanmasına devam edildi. Yargılamanın bugünkü celsesinde, tutuklu bulunan 3 çocuğun da tahliye edilmesi ile davada tutuklu kalmadı.
Sur’da gerçekleştirilen hendek- barikat operasyonları sırasında açılan koridor kullanılarak, operasyonların devam ettiği mahallelerden çıkarılan 12-17 yaşlarındaki 11 çocuk, 3 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Çocuklardan F.Y. (16), Ö.S. (17) ve M.Ç. (17) tutuklanırken, R.A. (17), S.K. (14), Ş.A. (16), A.A. (15), F.B. (15), M.S.K. (15), M.F.D. (12) ile R.H. (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı 14 Haziran 2016 tarihinde tamamlayan savcılık, suça sürüklenen çocukların tamamının 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasını istedi.
Yargılamayı yapan Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 5 çocuğu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çocukların 12-15 yaşlarında olmasını ve iyi hali indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezaları 2.5 yıla indirdi. Suça sürüklenen 5 çocuğun tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaate varıldığını belirten mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti. 15-18 yaşlarındaki 3 çocuğu 3’er yıl 4’er ay, 2 çocuğu 4’er yıl 5’er ay 10’ar gün ve 1 çocuğu da 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Ö.S., M.Ç. ve F.Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından çocukların avukatları, kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, 3'ü tutuklu 11 çocuk hakkında verilen hapis cezalarının 'yasal ve yeterli gerekçe ile karar verilmediği' gerekçesiyle bozulmasına karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararından sonra 3'ü tutuklu 11 çocuğun yeniden yargılanmasına Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Kapalı olarak yapılan yargılamanın bugün görülen 2'nci celsesinde mahkeme, tutuklu çocuklar Ö.S., M.Ç. ve F.Y.'nin tahliyelerine karar verdi. Karar ile davada tutuklu kalmadı. Duruşma ertelendi.

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