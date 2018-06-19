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Hendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, boya yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Hendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, boya yüklü kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek Akçaylar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Erdal Karaman idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon önünde giden Salih Cebeci idaresindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kabini parçalanırken sürücü Erdal Karaman araçta sıkıştı. Erdal Karaman itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdal Karaman tedavi altına alındı.
Kaza sırasında kamyonun kasasında bulunan boyalardan bir miktarı karayoluna döküldü. Kontrollu şekilde sağlanan trafik akışı, itfaiye görevlilerinin yolu yıkayarak temizlenmesi ile normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralıHendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralıHendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralıHendek'te iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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