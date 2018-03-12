HABER

Hendek'te kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Hendek'te kaza: 8 yaralı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Çukurhan mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Mesut Erdoğan yönetimindeki 54 DD 993 plakalı otomobil, karşıdaki yola geçmek isteyen Zeynep Avcan'ın kullandığı 81 AT 599 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Olay yerine ihbarlar üzerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Mesut Erdoğan ve Zeynep Avcan ile araçlarda bulunan Berke Kayra Erdoğan, Büşra Erdoğan, Ali Tuğra Erdoğan, Merve Manas, Şura Manas, Necla İleri, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında iki yönlü olarak geçişlere kapatılan karayolunda hurdaya dönen araçlar kaldırılınca trafik yeniden normale döndü.
Kaza sonrasında konuşan Çukurhan Mahallesi Muhtarı Taner Azun, sürekli kazaların yaşandığı köy girişine bir an önce alt geçit yapılması gerektiğini belirterek, "Burada her 3- 5 günde kazalar meydana geliyor. Bölünmüş yol yapılmış olsa da köyümüze giriş yapılamadığından ve yolun altından araç geçişi tüneli yapılamadığından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz" dedi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hendek'te kaza: 8 yaralıHendek'te kaza: 8 yaralıHendek'te kaza: 8 yaralıHendek'te kaza: 8 yaralı

Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Kargo kamyonunda kaçak sigara ele geçirildi

Kargo kamyonunda kaçak sigara ele geçirildi

İşkence mağduru iş adamına 2 yıl hapis istemi

İşkence mağduru iş adamına 2 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

Sahile vuran Sahil Güvenlik botunu balıkçılar ve köylüler kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.