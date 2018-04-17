Henry ve Baloo: Doğasever kedi ile köpeğin alışılmadık yol arkadaşlığı

Böylece Henry hayatlarına girmiş: Alman Kurdu, Boxer, Staffordshire Teriyeri ve de Avustralya Çoban Köpeği kırması olan dev bir köpek!

Çift burada düzenli olarak doğa yürüyüşlerine çıkmaya başlamış. Hayatları burada düzene girdikten sonra da, bir köpek sahiplenerek ailelerini büyütmek istemişler.

BBC'ye konuşan Cynthia, "Büyük dağların olduğu batıya doğru yol almak istedik. Pek plan yapmadan yola koyulduk" diyor.

Boston'da tanışan doğasever Cynthia ve Andre çifti, şehir hayatından uzaklaşmaya karar vererek bir heves Colorado'ya taşınmış.

Sahipleri Cynthia Bennett ve Andre Sibilsky, kedi ve köpeğin bu kadar popüler olmasını gerçeklik dışı olarak niteliyor.

Bu olağandışı ikili, her fırsatta Colorado eyaletinin dağlık alanlarında doğanın tadını çıkarıyor. Fotoğraflarını paylaştıkları Instagram hesaplarını da yüz binlerce kişi takip ediyor.

Kedi Baloo ve köpek Henry, yakın dostluklarını ortak yanlarına borçlu: İkisi de sahiplenilmiş ve ikisi de doğada uzun yürüyüşler yapmayı seviyor.

Cynthia, köpeği Henry'nin diğer yavru cinslere oranla iki kat büyük olduğunu söylüyor.

"Barınağa gittiğimde hemen kucağıma yerleşti ve uyudu" diyen Cynthia, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Andre o an eve onu götürmemiz gerektiğini anladı. Bir anlamda Henry bizi seçti gibi hissettim."

Sokakta doğan Henry, başka eyaletlerdeki barınaklarda yaşanan ölüm ve terk etmelere karşı hayvanlara yeni bir ev vadeden barınakta karşılarına çıkmış.

Kırması olduğu bütün köpeklerin enerjik olduğu düşünülürse, doğa yürüyüşlerine alışması kolay olmuş.

Bir yıl sonra Cynthia kendi sosyal medya hesaplarından köpeğin çok fazla fotoğrafını paylaştığını fark edip, Henry için kişisel bir hesap daha açmanın eğlenceli olacağını düşünmüş.

İlk 3 yılda takipçi sayısı 30 bine çıkmış. Ancak asıl ilgi patlaması, Baloo'yu aileye kattıklarında yaşanmış.

Cynthia, kedi Baloo'yu eve almaya nasıl karar verdiklerini şöyle anlatıyor:

"Henry biz evde olmadığımız zamanlarda anksiyeteye kapılıyordu. O kadar ki ne yiyor ne de içiyordu. Biz de ona bir arkadaş getirmeye karar verdik.