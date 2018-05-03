Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Bir sigorta şirketinde çalışan iki kişi mesai saati bitip ofis boşaldıktan sonra ilişkiye girmeye başladı. Ofis ışıklarını kapatmayı unutunca da yakayı ele verdiler. Yakalandıkları kişi ise hiç akıllarına gelmeyecek biri oldu. İşte ülke gündemine oturan skandal olayın detayları...

Kimseden çekinmeden cinsel ilişkiye girdiler

1 / 56 OFİS BOŞALINCA İLİŞKİYE GİRDİLER! Yeni Zelanda'da Marsh Ltd isimli sigorta şirketinde çalışan 2 kişi, iş saatinde sonra ofiste ilişkiye girmeye başladı.

2 / 56 SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI Yolun karşısındaki barda oturanlar, çiftin yakınlaştığını fark edince olayı dakika dakika fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

3 / 56 ŞİRKET YÖNETİCİSİ: İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Olayla ilgili fotoğraflar binlerce kez paylaşılırken Marsh Ltd yöneticisi Grant Milne konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Bu olayı ciddiye alıyoruz. Olaya kimin karıştığını biliyoruz. Çünkü kim oldukları fotoğraflarda açıkça görülüyor” dedi.

4 / 56 KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI Milne, istemeden sokaktakilere seks şovu yapan çalışanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ikisinin de işlerini kaybedebileceğini de açıkladı.

5 / 56 İKİSİNİN DE İLİŞKİSİ VARMIŞ! Üstelik adamın evli, kadının da yeni nişanlı olduğunu öğrenildi.

6 / 56 BALIKÇI AĞLARININ ÜZERİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER! İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda cesur bir çift gün ortasında sahilde bulunan balıkçı ağlarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Yerel bir balık pazarında gerçekleşen olay, orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

7 / 56 UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR Yerel gazete Periodico de Ibiza'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Olayın hangi gün olduğu açıklanmazken öğlen saatlerinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Çiftin bir gece kulübünde içki ve uyuşturucu alarak sabahlamış olduklarının tahmin edildiği açıklandı.

8 / 56 ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI Komşu Formentera Adası'na giden feribot seferlerinin yapıldığı alanın hemen yanında, oldukça kalabalık bir bölgede gerçekleştirilen eyleme çevredekiler de alkışlarla tempo tutarken, çift çevredekileri umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.

9 / 56 TRENDE İLİŞKİYE GİRDİLER! İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir çift, yolcuların gözü önünde trende cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Caterham istasyonunda kaydedilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.

10 / 56 KİMSEYE ALDIRMADILAR Trende ilişkiye giren çiftin, vagonun penceresinin önünde ayağa kalkarak eylemlerine devam etmeleri çevrede bulunanları hayrete düşürürken, ikilinin rahat tavırları da herkesi şaşırttı.

11 / 56 "OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ" İstasyonda bulunan bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz Ulaştırma Polisi, trende cinsel ilişkiye girildiğini tespit ettiklerini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi.

12 / 56 POLİS, BİLGİSİ OLANLARDAN YARDIM İSTEDİ Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken konu ile ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi.

13 / 56 Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edilirken video her ne kadar bulanık olsa da sözkonusu çiftin ilişkiye girdiklerinin kesin olduğu aktarıldı.

14 / 56

15 / 56

16 / 56 Bad Girls Club programı ile adını duyuran 28 yaşındaki Amerikalı televizyon yıldızı Nicole Vargas, Florida'da erkek arkadaşı ile oral ilişkiye girerken polise tarafından yakalanıp tutuklandı.

17 / 56 ORAL İLİŞKİ YAŞADIĞI SIRADA GÖZALTINA ALINDI Brevard kentinin polis yetkilileri, Nicole'nın 23 yaşındaki erkek arkadaşı Colton Voegele ile ana yola bir kaç metre mesafedeki bir otoparkta çıplak vaziyette oral ilişki yaşarken gözaltına alındı.

18 / 56 500 DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI Polis tarafından sadece üzerinde kısa bir şort olduğu halde kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğrafları çekilen Nicole'nın ilişkiye girerken kendilerini gören bir vatandaş tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Nicole, 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

19 / 56 Bir kamyon şoförü tarafından kameraya alınan anlar sosyal medyayı birbirine kattı. Direksiyon başındaki adam, araç sürerken bir yandan kendisine dokunuyor...

20 / 56 Garip olay, Sidney'in batısında bulunan Burwood'daki Parramatta Yolu'nda meydana geldi. Düzgün giyimi ve gösterişli cipiyle dikkat çeken adam yanındaki araçları umursamadan yol boyunca mastürbasyon yapmaya devame diyor.

21 / 56 İşte sosyal medyada olay yaratan o görüntüler...

22 / 56

23 / 56

24 / 56

25 / 56 Kendileri dışında 3 kişinin daha bulunduğu ortamda utanmadan ilişkiye giren kişiler görevlinin uyarısı üzerine toparlandı.

26 / 56 Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Rusya'da olay yaratırken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

27 / 56 Kadın, görevlinin uyarısı üzerine geri çekilince, rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam da pantolonunu toparlamaya başladı.

28 / 56 Mahkemeye saygısızlıkla suçlanan adam, yaptıklarından dolayı 4 ay hapis yatacak ya da 990 pound para cezası ödeyecek.

29 / 56 ÜNİVERSİTENİN BAHÇESİNDEN İLİŞKİYE GİRDİLER! Gündüz vakti, kampüsün ıssız bir köşesinde olduğunu düşünen iki genç, çevresindekiler tarafından görüldüğünü fark etmedi.

30 / 56 Gençler baş başa zaman geçirdiğini düşünürken çevresindekilerin farkına bile varmadı. O anlar saniye saniye kayda alındı.

31 / 56 Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerdeki öğrencilerin kim olduğu belirlenemediğinden yönetim tarafındna herhangi bir ceza da verilmedi.

32 / 56 TOPLANTI ODASINDA İLİŞKİYE GİRDİLER Boş toplantı odasında birlikte olan çiftin görüntüleri konferansa internet aracılığı ile bağlanan ve konuşmayı sonlandırmayan kişiler tarafından saniye saniye görüntüleniyor.

33 / 56 Ardındansa içlerinden biri tarafından internette yayınlanıyor.

34 / 56 Ortaya çıkan görüntüler sonrası şirket patronu, tespit ettiği sitelerden görüntülerinin kaldırılmasını istiyor ve kendisine hakarette bulunan kişilere hakaret davası açmak için harekete geçiyor.

35 / 56 KİMSEYE ALDIRMADAN İLİŞKİYE GİRDİLER! Londra'nın doğusundaki Hackney Downs Overground istasyonunda metro bekleyen çift cinsel ilişkiye girdi. Kimseye aldırış etmeden pantolonlarını indirerek cinsel ilişkiye giren ikilinin görüntüleri bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

36 / 56 POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılan görüntüler eleştiri yağmuruna tutulurken, rekor kıran video polisi de harekete geçirdi. Ülkedeki güvenlik görevlileri cezalandırılması için sınır tanımayan çiftin peşine düştü. Hakkında arama kararı çıkarılan çiftin ne ceza alacağı ise merak konusu oldu.

37 / 56 ŞEHRİN EN İŞLEK CADDESİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER The Mirror’ın haberine göre; Magaluf’un en işlek caddesine birkaç dakika mesafede bir sokakta yaşanan olay, yoldan geçen biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 1 dakika 19 saniyelik video, yüklendiği porno sitesinde 20 binden fazla tıklandı.

38 / 56 YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ Yetkililer, bu tarz görüntülerle sıklıkla karşılaşılan tatil beldesinde birtakım önlemler almak için kolları sıvadı. Ahlaka mugayir tavırlar sergileyen ve aşırı alkol alıp sorun çıkaran turistler, yüklü miktarda para cezası ödemek zorunda kalacak.

39 / 56 TEDAVİ İÇİN ANNESİYLE CİNSEL İLİŞKİYE SOKUYORLAR Gelen raporlar son beş yıl içinde Hindistan'da yaşanan "tedavi tecavüzü" vakalarını dünyaya açıkladı. Peki nedir bu "tedavi tecavüzü?"

40 / 56 LGBT raporları bu konuda özellikle yaşanan iki vakanın altını çiziyor.

41 / 56 Anlatılanlara göre Bangalore şehrinde bir ailenin bireyleri, evin eşcinsel oğlunu "tedavi etmek için" annesiyle cinsel ilişkiye sokuyor.

42 / 56 Altı çizilen bir diğer vakada ise lezbiyen bir aile üyesi yine "düzelmesi için" erkek kuzenleri ve bazı durumlarda ise kardeşleri tarafından aile konseyi kararıyla tecavüze uğruyor.

43 / 56 Times of India gazetesine konuşan LGBT sözcüleri bu tür vakaların çok büyük oranda gizli tutulduğu ve yetkililere taşınmadığını anlatıyor...

44 / 56 Hindistan'da eşcinsel ilişkiler Yüksek Mahkeme kararıyla 2013 yılının sonunda yasaklandı.

45 / 56 "Eşcinsel eylemlerde" bulunurken yakalanan Hintler ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

46 / 56 Eşcinsellere karşı siyasilerin duruşu ise başta LGBT örgütleri olmak üzere tüm halktan büyük tepki çekiyor.

47 / 56 2015 yılının başında Hint politikacı Ramesh Tawadkar, eşcinsellerin "düzeltilmeleri için" tedavi merkezleri açılması gerektiğini iddia etmiş ve eşcinselleri alkoliklere benzetmişti.

48 / 56 Radikal Hindular da eşcinselliği bir hastalık olarak tanımlarken bunun "Batı'nın kültürü" olduğunu iddia ediyor..

49 / 56 Ülkede yapılan araştırmalar Hindistan'da pek çok eşcinsel bulunduğunu ancak toplum ve siyasi baskı nedeniyle bunların birçoğunun ikili bir hayat yaşadığını gösteriyor.

50 / 56 Genç kızın toplu tecavüz sonucu ölümü Hindistan yakın tarihindeki en büyük dayanışmalarından birine yol açmıştı.

51 / 56 Hindistan'da Deepthi Tadanki'nin yönettiği "Satyavati" isimli film ülkedeki "tedavi tecavüzüne" dikkat çeken ilk film olacak. Filmin konusu eşcinsel olduğu için annesiyle ilişkiye girmeye zorlanan bir çocuğun yaşadığı ikili hayat...

52 / 56

53 / 56

54 / 56

55 / 56