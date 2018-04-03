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Her yaştan okuru İlber Ortaylı ile buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

İZMİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde yeni kitabı 'Gazi Mustafa Atatürk'ü imzalayan ünlü tarihçi- yazar Prof.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde yeni kitabı 'Gazi Mustafa Atatürk'ü imzalayan ünlü tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, ilk biyografi kitabı olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sevilen diğer eserlerini İzmirli okurları için imzaladı. Prof. Dr. Ortaylı'dan imza almak ve fotoğraf çektirmek isteyen okurları, etkinlik alanında yaklaşık 25 metreyi bulan kuyruk oluşturdu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitaba gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyerek gelenlere teşekkürlerini iletti. Etkinliğe 1 yaşındaki torunuyla birlikte gelen Semra Kantarcı, Prof. Dr. Ortaylı'yı uzun zamandır takip ettiğini ve çok sevdiğini belirterek, "Buradaki imza gününü ve yazarın katılacağını tesadüf eseri öğrendim. Uzun zamandır takip ediyordum. Bu fırsatı kaçırmadım. Kendisini çok seviyorum" dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı ile tanışmak için 3 saat sırada beklediğini belirten Meryemana Altınok ise "Özellikle kızım, İlber Ortaylı'nın hayranı. Kitabı bugün satın aldım, ben de okumak için sabırsızlanıyorum. Kendisini televizyonda görünce hiç kaçırmam. Onun dobra kişiliğini çok seviyorum" diye konuştu. KİTAP HAKKINDA 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' kitabı, imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. Kitapta Atatürk'ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yılları ele alınıyor. Ordunun itilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kutü'l Amâre zaferleri, Mondros, son padişah Vahideddin, ölüm fermanı niteliğindeki Sevr'i tüm detaylarıyla anlatan İlber Ortaylı, okurlarına Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'e giden yol hakkında bilinmeyenleri aktarıyor. Ortaylı, saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılapların yanı sıra kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk hakkında bilgiler sunuyor. İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor.

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