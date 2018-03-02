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Herkes bu aşkı konuşmuştu! Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 07:45 | Son Güncelleme

Türkiye, Yeşim ile Orhan’ı ölümsüz bir aşkın kahramanları olarak tanıdı. 17 yıllık kanser hastası Yeşim “Seninle bir gün ömre bedel” diyen Orhan ile evlendi. Son 2 ayda her şey değişti. Orhan, “Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım” diyerek dövdüğü eşini hastaneye bırakıp kaçtı.

Herkes bu aşkı konuşmuştu! Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı

Orhan Koza’ya bir arkadaşı Yeşim Gökyar’ın fotoğrafını gösterdi. “İşte evleneceğim kadın” dedi. Tanıştılar. Yeşim de Orhan’ı sevdi.

Yeşim, Orhan’a “17 yıldır kanserle savaşıyorum. Benimle geleceğin yok” dedi. Orhan, “Ölürüm de vazgeçmem” yanıtını verdi.

Evliliğe karşı çıkan ailesini “Yeşim ile bir gün ömre bedel” diye ikna etti. Yeşim de bu evliliği istemeyen babasına “Ömrüm Orhan’ın yanında son bulsun” dedi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

24 Eylül 2017’de İstanbul’da evlendiler. Tüp bebek tedavisine başladılar. Yeşim “Kanser vücudumu sardı. Ama Orhanıma bebek vereceğim. Beşiktaşlıyım. Bebeğimizin adı Kartal olacak” diyordu. Orhan da şunu söylüyordu: “Doğum yapınca hücreler yenilenirmiş. En çok ‘Yeşim kurtulur’ diye çocuk istiyorum. Bu çocuk aşkımızın mucizesi olacak.”

''BIKTIM HASTALIĞINDAN, EN İYİSİ SEN İNTİHAR ET''

Bu mutluluk sadece 3 ay sürdü. Yeşim son iki ayda yaşadığı kabusu şöyle anlattı:

“Orhan uyuşturucu kullandığını benden gizlemişti. Yeniden uyuşturucuya başladı. ‘Seninle evlenerek büyük hata yaptım. Bıktım hastalığından, en iyisi sen intihar et. Sen de kurtul ben de kurtulayım’ diyordu. Beni eve kapattı. Geçtiğimiz ay öldüresiye dövdü. 1 hafta boyunca kanayan yaralar içinde aç olarak evde yattım.”

Cinsiyet değiştirmeye çalışan gence dayakCinsiyet değiştirmeye çalışan gence dayak

HASTANEDE DE SALDIRMIŞ

“En sonunda da beni İstanbul’da özel bir hastanenin acil servisinin kapısına bırakıp kaçtı. 1.5 hafta yoğun bakımda yattım. Hastaneye gizlice girip beni dövmeye kalktı. Hemşireler gelince kaçtı.”

Baba Erdal Gökyar, “Kızımın tedavisi için bugüne kadar 2 ev satım. Kanser hastası yavruma eziyet eden bu cani yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılsın” dedi.

42 KİLOYA DÜŞTÜ

25 yaşındaki Yeşim Gökyar 9 yaşında cilt kanseri oldu. Okula gidemedi. Eşinin feci şekilde dövdüğü Yeşim 1.5 hafta hastanede yattı. Şimdi evinde. Ama iyileşemiyor. Dayak sonrası 56 kilodan 42 kiloya düşen Yeşim’in durumu ciddi. Kaçan Orhan Koza aranıyor. (Posta)

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