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Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 19:20 | Son Güncelleme 7 saat önce

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Ayverdi restoran uzaya kebap gönderdi. Bir balona bağladıkları kebabı stratosfer tabakasına gönderdiklerini açıklayan restoranın kurucularından Ali Ayverdi Guinness Rekorlar Kitabı'na rekorun kayıt altına alınması için başvurduklarını belirtti.

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

Zürih'teki Ayverdi adlı restoran uzaya ilk kebabı gönderdiğini iddia etti. Restoranı kuran 3 kardeşten biri olan Ali Ayverdi yerel basına yaptığı açıklamada "Balonla Weiningen'den uzaya kebap gönderdik" dedi.

'SONUNDA BAŞARDIK'

3. denemelerinde başarılı oldukalrını belirten Ayverdi "Sonunda başardık ve kebap 37.795 metre yüksekliğe erişti" diye konuştu. Uzaya çıkan ilk kebap rekorunun kayıt altına alınması için Guinness Rekorlar Kitabı'ndan yetkililerle iletişime geçtiklerini söyleyen Ayverdi "Çok araştırma yaptık ve bizimkinin staratosfere ulaşan ilk döner kebap olduğunu düşünüyoruz" dedi.

7 SAAT SONRA BİR AĞACIN TEPESİNDE BULUNDU

Kebabın uzaya ulaşmasının ardından ekip, Dünya'ya geri düşen kebabı ve üzerindeki ekipmanlarını 7 saat boyunca aradı.

Murti Ayverdi "Kebap bir ağacın tepesindeydi" dedi.

Ayverdi restoranı 2018 için daha fazla 'kebap rekoru' kırma amacında olduklarının da haberini verdi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kebap bile uzaya çıktı biz hala sakız çiğnersem orucum bozulur mu :(
Adamlar uzayda koloni kuracak biz de o koloniye anca kebap göndeririz
Aman ne büyük icraat. Ülkeler marsa şehir kuruyor bizimkiler kebap gönderiyor
Ne kadar boş işlerle uğraşıyorsunuz! Herseyi bu kadar gırgıra almasanız da gerçekten fikir, sanat, bilim üretmemiz gerekmez mi?
ummetimiz uzayda koloji kuracak rlhamdullilah
allah akıl fikir versin garibanın birine verseydiniz ya
adamlar uzayda istasyonlar kuruyor.bizimkilerde uzaya kebab gönderiyor
İLK RUSLAR VE 1969 AMERİKALILAR BİRDE BİZİM KEBAP ÇIKMIŞ UZAYA NASADAN SİPARİŞLER YAĞAR BENİMKİSİ ACILI OLSUN ABİ YANINDA AYRAN
Amacınız ne olum.Her canlı ölümü tadacaktır yazısını her canlı kebabı tadacaktırmı anladınız.Zavallı uzaylıları alıştırıyonuz böyle şeylere.
Allah akıl fikir versin uzaya kebap göndereceğinize afrikadaki açlara gönderin. adamlar kebap gibi lüks şeylerde istemiyorlar yiyecek bişeyler ekmek su filan..
Ticaret zekası
komutan logar... bir cisim yaklaşıyor efendim . :))
Adam vizyon sahibi, ilerde adanalılar uzaya giderse biz marstan gelmeyiz dediklerinde kanıt gösterecekler.
BOŞ İŞLERİ SEVİYORUZ ANLADIK DA NİMET YERE DÜŞÜRÜLMEMELİ
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