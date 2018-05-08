Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

1 / 12 İngiltere'de yaşayan Mikayla Vacher, yoğun ağrılar yaşıyordu. Bazı arkadaşları ona şaka yollu takılarak, 'ilgi çekmeye çalışıyorsun' diyordu.

2 / 12 5 yıl boyunca doktorlar Vacher'e depresyon tanısı koydular. Genç kız uzun süre boyunca antidepresan kullanmak durumunda kaldı.

3 / 12 Ancak Vacher'ın uzun yıllar boyunca süregelen ağrılarına yönelik en doğru tanıyı başka bir doktor koydu. Arkadaşları tarafından 'psikolojisi bozuk' olarak nitelenen genç kadın Lyme hastası olduğunu öğrendi.

4 / 12 Lyme hastalığı genelde kene ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Bu hastalıkta hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

5 / 12 Genç kız, yıllardır kendisine doktorlar tarafından 'inandırılan' depresyon tanısının aslında gerçek olmadığını düşünürken, diğer yandan yeni bir hastalıkla mücadele etmesi gerektiğini anladı..

6 / 12 Ancak kabus gibi günler henüz arkasında kalmamıştı. Hastalığından sonra fiziksel sıkıntılar yaşamaya başladı. İstediği sporları yapamıyor, uzun süre yatmak zorunda kalıyordu.

7 / 12 Ancak genç kadın hastalığının farkında olmanın ona daha açık bir akıl sağlığı verdiğini söylüyor.

8 / 12 Genç kadının hastalığı yüzünden yaşadığı sorunlar arasında yoğun baş ağrıları, aşırı yorgunluk, yoğun eklem ağrısı gibi durumlar bulunuyor.

9 / 12 Lyme hastalığına sahip ünlüler arasında Bella Hadid, Kelly Osborno ve Shaina Twain gibi isimler bulunuyor.

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