HABER

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova (33) Kızıl Ordu Korosu’nda bağlama çalıyor.

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlamaya “âşık” olduğunu söyleyen Teplova, Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi mezunu. Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.

Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçe'yi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova Kızıl Ordu Korosu’nda da türkü söyledi.

s

‘YAYLALAR’I DA SÖYLÜYOR

Repertuvarında 'Sarı Gelin', 'Sevdan Olmasa', 'Yaylalar' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızıl Ordu Korosu'nda 'Çanakkale Türküsü' nü çaldı. Kendisine koro da eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu'nda da konser verdi. Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın'a geldi ve kendisine bağlama çalmayı öğreten İlhan Ergül’ü ziyaret etti.

s1

Ergül, Teplova için, "Zaten müzik altyapısı olan Teplova, kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu" dedi.

s3

450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızıl ordu Kızıl Ordu Korosu daria teplova Bağlama

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Demet Akalın Euro mağduru!

Demet Akalın Euro mağduru!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.