Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlamaya “âşık” olduğunu söyleyen Teplova, Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi mezunu. Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.
Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçe'yi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova Kızıl Ordu Korosu’nda da türkü söyledi.
‘YAYLALAR’I DA SÖYLÜYOR
Repertuvarında 'Sarı Gelin', 'Sevdan Olmasa', 'Yaylalar' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızıl Ordu Korosu'nda 'Çanakkale Türküsü' nü çaldı. Kendisine koro da eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu'nda da konser verdi. Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın'a geldi ve kendisine bağlama çalmayı öğreten İlhan Ergül’ü ziyaret etti.
Ergül, Teplova için, "Zaten müzik altyapısı olan Teplova, kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu" dedi.
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