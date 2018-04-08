Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

İlçenin Taşkaynak Mahallesi'nde yaşayan İnci ile Emin Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege, öğle saatlerinde evinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile fertleri uzun süren aramadan sonuç alamayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerine bildirdi.

BOŞ BİR ARAZİDE UYURKEN BULUNDU

Olay yerine giden ekipler, özel eğitimli köpeklerle mahalle ve çevresindeki tüm alanlarda arama yaptı. Ege, yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ardından gece saat 02.00'de evinden 5 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide uyurken bulundu.

AİLE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ailesine teslim edilen minik Ege, olay yerinde bekletilen ambulansta muayene edildi. Sağlık durumu iyi olan çocuklarına kavuşan aile, sevinç gözyaşı döktü.

Anne İnci Albayrak, ekiplere teşekkür ederek, "Oğlum kaybolduktan sonra her yeri aradık ama bulamadık. Rabbim evladımızı bize geri bağışladı. Oraya kadar nasıl gittiği anlamadık." diye konuştu.