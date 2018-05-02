Herkes oraya akın ediyor!

Erzurum'un 110 kilometre kuzeyinde, Artvin yolunun kenarında, 1700'lü yıllarda dağın, heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapamasıyla oluşan Tortum Şelalesi'nin suyu, 22 metre genişlikten, 48 metre yükseklikten düşüyor. Uzundere ilçesinin en önemli turistik merkezlerinden olan ve suyu elektrik elde etmek amacıyla bir dönem kesilen şelale için Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi'nce 21 Ocak 2010'da şelalenin suyunun kesilmeden akıtılmasına karar verilmişti. O tarihten bu yana kesintisiz akan ve baharla birlikte karın erimesiyle coşan Tortum Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO'nun 'dünya mirası'na aday gösterilen şelale, görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, şelaleyi etkileyici bulduklarını söylüyor. (DHA)

