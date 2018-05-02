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Herkes oraya akın ediyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Artvin- Erzurum sınırında yer alan, suyu 48 metreden düşen, Avrupa ve Asya'nın en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek şelalesi Tortum, baharla birlikte karların erimesiyle çağladı. Tortum Şelalesi, bölgeye gelen yerli- yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Herkes oraya akın ediyor!

Erzurum'un 110 kilometre kuzeyinde, Artvin yolunun kenarında, 1700'lü yıllarda dağın, heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapamasıyla oluşan Tortum Şelalesi'nin suyu, 22 metre genişlikten, 48 metre yükseklikten düşüyor. Uzundere ilçesinin en önemli turistik merkezlerinden olan ve suyu elektrik elde etmek amacıyla bir dönem kesilen şelale için Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi'nce 21 Ocak 2010'da şelalenin suyunun kesilmeden akıtılmasına karar verilmişti. O tarihten bu yana kesintisiz akan ve baharla birlikte karın erimesiyle coşan Tortum Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. UNESCO'nun 'dünya mirası'na aday gösterilen şelale, görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, şelaleyi etkileyici bulduklarını söylüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tortum Şelalesi artvin-erzurum

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