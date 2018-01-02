Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şöför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti. Aracı durduran Hayrettin Şahin, minik Ömer Asaf bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Yeni yılın ilk saatlerinde Kocaeli’de üzücü bir o kadar da sevindirici bir olay yaşandı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Bir anda panikleyen çift otobüste yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin hemen aracı kenara çekti. Çiftin yanına gelen şoför bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ BEBEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜ!

İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahata bir nefes aldı. Kahraman şoförün bebeğe müdahalesi esnasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına tutuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.