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Herkes paniklerken o bir anda bebeğe atıldı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Kocaeli'de yolculuk esnasında dili boğazına kaçan çiftin bebeğini otobüs şoförü hayata döndürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şöför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti. Aracı durduran Hayrettin Şahin, minik Ömer Asaf bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Yeni yılın ilk saatlerinde Kocaeli’de üzücü bir o kadar da sevindirici bir olay yaşandı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Bir anda panikleyen çift otobüste yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin hemen aracı kenara çekti. Çiftin yanına gelen şoför bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ BEBEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜ!

İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahata bir nefes aldı. Kahraman şoförün bebeğe müdahalesi esnasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına tutuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

ALDIĞIMIZ EĞİTİMLER İŞE YARADI!

Ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılan Ömer Asaf bebek hayati tehlikeyi atlattı. Kahraman şoför Hayrettin Şahin; “otobüs ile Hereke- Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin. İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bebek güvenlik kamerası Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
helal olsun adama bilinçli şoförler şart
Iste duymayi bekledigimiz bilincli,ilk yardim bilgisi olan, soguk kanli bir otobus soföru.Allah sayilarinizi arttirsin. biktik surekli terör estiren soför haberlerinden.
tebrik ediyorum .vallahi gözlerim yaşardı.şöför kardeşim allah sanada yavruyada ,ailenede sağlık-sıhhatli uzun ömürler versin.
EĞİTİM ŞART
kadınların bu yaygarası yüzünden bir çok çocuk hayatını kaybediyor soğukkanlı değiller işin ucunda senin çocuğunun hayatı var benim kardeşimde böyle bir yaygara yüzünden ölmüştü
Ağlayarak izledim, şoför kardeşim Allah senden bin kez razı olsun, bir maaş değil bin maaş versen yine yaptığına karşılık olmaz, yinede mükafatlandırılman güzel birşey. Allahta her daim sana yardımcı olsun. Aileler panik yapacağınıza ilk yardım dersi mutlaka alın, Allah evladınızı size bağışlamış, çok geçmiş olsun.
İçim aktı gitti,yüreğim bin parçaya bölündü... sana ne söylesem kifayetsiz kalır bir baba olarak... seninde ömrün uzun olsun şoför kardeşim...
ağladım... o güzel canı tekrar hayata döndürdüğün için allah senden binlerce defa razı olsun...
Helal olsun.
İnsanlarımız yardım sever,ama bilgili ve soğukkanlı değil,ilk yardımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha karşımıza çıktı,neyse ki yavrucak kurtuldu.Şöför kardeşimiz layıkıyla gerekeni yaptı,Tebrikler,ne söylesek azdır büyük İnsan
allah razı olsun şoför kardeşimden böyle güzel haberler duymak çok güzel
Otobüs şöföründen Allah razı olsun bir canı kurtardı.Helal olsun...
HELAL OLSUN
bu mutluluk tarif edilemez. allah senden razı olsun kardeşim.
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