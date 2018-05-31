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Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'nun, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'nin (12) saçına toka takıp, öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Olay, 30 Mart tarihinde Gökçeada ilçesi Gökçeada Ortaokulu'nda meydana geldi. İngilizce Öğretmeni Gülsüm U., sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'yi "Buraya gel" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.'ye toka taktı, ardından da okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı.

Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre'nin saçına toka takılmasına şahit oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman'ı arayıp, durumu anlattı. Okula gelen Osman K., öğretmen Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emre K.'nin ailesi, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülsüm U.'nun saçına toka taktığı Emre K.'yi sabah derse girmek için okulun önünde bekleyen öğrencilerin karşısına çıkardığı görüldü. Emre K.'nin utancından öğretmeninin arkasına saklandığı, yerine geçmek isteyince de Gülsüm U.'nun el kaldırıp izin vermediği, öğrencilerden bazılarının ise mağdur öğrenci ile dalga geçtiği görüldü.

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'OĞLUMUN NELERE MARUZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Olayın ardından gerekli yerlere müracaat ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne Türkan K., "Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama hiçbir sonuç alamadık" dedi.

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'HİŞTT KIZ BURAYA GEL DİYEREK' YANINA ÇAĞIRDI'

Emre K. ise "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Gülsüm Hoca, 'Buraya gel' diyerek yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner Hocamız geldi. Gülsüm Hoca, 'Artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız' dedi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, Gülsüm Hoca beni tuttu" diye konuştu.

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